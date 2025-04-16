  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica

M 10, Czarnogóra
$146,701
ID: 28783
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

O kompleksie

U novom naselju Verde Village prodaje se jednosoban stan, kvadrature 57.34m2 na drugom spratu. Orjentisan je sjeverno i gleda ka ulazu na trg. Stan ima svoje garažno mjesto, kao i ostavu. Planiran je završetak radova za januar/februar 2025. godine.

M 10, Czarnogóra
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
M 10, Czarnogóra
