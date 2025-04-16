  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$704
;
4
ID: 28499
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Czarnogóra
  Okolica
    Podgorica Capital City
  Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se opremljen jednosoban stan u Central Pointu!Stan se nalazi na petom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
