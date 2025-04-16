  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$112,667
;
3
ID: 28160
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se funkcionalna i potpuno opremliena garsonjera povrsine 30m2, smjestena u atraktivnom naselju City kvart. Stan je spreman za useljenje, sa urednim vlasnistvom 1/1 i ukljucuje mali balkon.   • Cijena: 96.000€ (fiksno) • Parking mjesto obezbijedjeno • Orijentacija: ka dvorisnoj strani - bez buke • Lokacija: odlicna povezanost, trzni centar Big Fashion (Delta) udaljen svega 3 minuta hoda  

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
