  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$258,194
10
ID: 28773
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

Stan površine 86m2 na poslednjem, osmom spratu, u samom centru Podgorice u neposrednoj blizini Trga Nezavisnosti. Iz stana se pruža izuzetan pogled na trg, ulicu Slobode, kao i na most Milenijum i druge objekte u blizini. Stan se  prodaje u potpunosti namješten. Stan zauzima cijelu površinu sprata, a uknjižen je na 50m2.

Podgorica, Czarnogóra
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Prodaje se jednosoban stan povrsine 48m2 na odlicnoj lokaciji Tuški put.Stan se nalazi na 3. spratu stambene zgrade Gradnje promet  koja posjeduje dva lifta.Cijena: 120.000€
Izdaje se jednosoban stan površine 51 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je lijepo i moderno namješten, funkcionalnog rasporeda i spreman za useljenje. Uz stan dolazi obezbijeđeno parking mjesto pod rampom. Mjesečna kirija iznosi 500 €
