  Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$587
;
9
ID: 28627
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Czarnogóra
  Okolica
    Podgorica Capital City
  Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnvni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na trecem spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
