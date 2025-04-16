  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$1,526
;
10
ID: 28626
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Czarnogóra
  Okolica
    Podgorica Capital City
  Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 90m2, u dijelu grada Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, veseraj i dvije terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja neophodnih za zivot. Nalazi se na petom spratu stambene zgrade, koja posjeduj lift. Postoji mogucnost zakupa garaznog mjesta. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini kirije.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
