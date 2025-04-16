  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa New residential building in Bar

Bar, Czarnogóra
od
$2,171
ID: 28628
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasto
    Bar

O kompleksie

Przeniesienie
Prodaju se stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji u Ilinom - Bar, samo par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine garažnog mesta. Stanovi su različite strukture. Površine jednosobnih stanova: 44,45m2, 56,42m2, 55,71m2. Veličine dvosobnih stanova: 73,90m2, 79,90m2, 83,75m2, Cijene stanova se kreću od 1.850 EUR/m2 do 2.100 EUR/m2. Završetak radova planiran je za sredinu 2026. godine.

Lokalizacja na mapie

Bar, Czarnogóra
Dzielnica mieszkaniowa New residential building in Bar
Bar, Czarnogóra
od
$2,171
