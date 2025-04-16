  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$822
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28513
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se luksuzno namješten jednosoban komforan stan od 55m2.Stan je u potpunosti nov neuseljavan.Nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Izdaje se na duži vremenski period.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji kod Vezirovog mosta u Zagoriču.Obezbijedjeno parking mjesto ispred zgrade.Mogucnost zakupa garažnog mjesta!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$158,438
Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Przno, Czarnogóra
od
$152,569
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$293
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$598,814
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Tivat, Czarnogóra
od
$349,163
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,350
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: id…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 63m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Czarnogóra
od
$158,982
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Nowy kompleks wielofunkcyjny znajduje się w prestiżowej dzielnicy Donja Lastva w Tivat, na płaskim gruncie. Odległość od morza i promenady wynosi tylko 550m, a do Porto-Czarnogóry 1,5 km. Kompleks otoczony jest całą niezbędną infrastrukturą dla komfortowego życia i wypoczynku. Termin zakończ…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje