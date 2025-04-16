  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$763
;
9
ID: 28416
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan površine 51 m², smješten na 1. spratu moderne zgrade u naselju Central Point.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa Prvi sprat Novogradnja – stan nikada nije bio useljavan     Lokacija:   Atraktivna i centralna pozicija U neposrednoj blizini šoping centra Delta City, City Kvarta, supermarketa, restorana i poslovnih objekata     Cijena zakupa: 650 € mjesečno   Stan je idealan za jednu osobu ili par koji žele moderan prostor u savremenom urbanom ambijentu.   Za više informacija i zakazivanje pregleda, kontaktirajte nas.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
