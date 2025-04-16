  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$156,090
;
7
ID: 28166
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se jednosoban nov, lijepo namjesten stan povrsine 43m2 koji se nalazi na Bul. Veljka Vlahovica - Stari Aerodrom.Jugozapatno je orijentisan i nalazi se na 4. spratu stambene zgrade.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

