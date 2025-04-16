  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
;
3
Zostawić wniosek
ID: 28273
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godinuObjekat II je osmišljen da zadovolji potrebe savremenog urbanog života – idealan spoj funkcionalnosti, estetike i komfora. Savremena arhitektura, obilje zelenih površina i izvrsna povezanost sa svim ključnim tačkama grada čine ga pravim izborom za porodično stanovanje, ali i za one koji traže balans između privatnog i poslovnog prostora.Kompleks se sastoji od 6 lamela (A, B, C, D, E i F), sa ukupno 504 stambenih jedinica.Prizemlje je predviđeno za poslovne prostore, dok su gornji spratovi namijenjeni isključivo za stanovanje.Za dodatni komfor stanara planirana je i izgradnja dvonivojske podzemne garaže.Iskoristite priliku i osigurajte sebi stan u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – kvalitet, udobnost i funkcionalnost na jednom mjestu.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$193,646
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Apart - hotel
Budva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Dzielnica mieszkaniowa Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,115
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Boreti, Czarnogóra
od
$217,435
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan, povrsine 43m2, na trecem spratu stambene zgrade na Zabjelh. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot. Isp…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na drugom spratu stambene zgrade, u Tološkoj šumi. Struktura: ulazni hodik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Ispr…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$293
Izdaje se nenamješten stan površine 30m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade u Zabjelu, u neposrednoj blizini Time Out kafića.   Karakteristike stana:   Opremljen toalet Kuhinjski elementi Klima uređaj Eloksirana bravarija Blind vrata Mogućnost postavljanja reklame, što ga čini p…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje