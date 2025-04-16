Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 67m² sa garažnim mjestom, u novoj luksuznoj zgradi pored Hrama.
Stan se nalazi na ll spratu, odličnog je rasporeda i spreman je za useljenje do kraja marta.
Idealan je za poslovanje, nalazi se na prestižnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja.
Posjeduje smart home sistem za kontrolu rasvjete, motorizovanih roletni, klimatizacije i podnog grijanja.
Po dogovoru sa zakupcem može se uraditi djelimično ili kompletno namiještanje, zavisnosti od namjene.
Izdaje se na duži preiod uz obavezan depozit.
