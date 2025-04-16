  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$645
;
7
ID: 28291
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, smjesten na sestom spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
