Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$880
;
8
ID: 28501
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban stan površine 49m² u Central Pointu, smješten u četvrtoj zgradi na četvrtom spratu stambene zgrade sa liftom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. U cijenu zakupa je uključeno i parking mjesto. Mjesečna cijena zakupa: 750€  

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

