  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$140,833
;
8
Zostawić wniosek
ID: 28313
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Na prodaju stan površine 48 m², smješten u zgradi Did Invest, na dobroj lokaciji, idealnoj za urbani i komforan način života.Iako kvadratura djeluje skromno, raspored prostorija je izvanredno organizovan, pa je svaki kvadrat pažljivo iskorišćen, što ovom stanu daje osjećaj prostranosti i lakoće svakodnevnog funkcionisanja. Stan se sastoji od dnevnog boravka sa trpezarijom i kuhinjom, spavaće sobe, kupatila i terase, te pruža savršen balans između praktičnosti i udobnosti.Dodatna pogodnost je parking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i dostupnost u svakom trenutku – prava rijetkost u urbanom jezgru.Lokacija omogućava brz pristup svim važnim sadržajima: marketima, školama, vrtićima, kafićima i javnom prevozu. Bilo da tražite stan za život ili investiciju – ovo je nepokretnos na koju se lako navikne.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Risan, Czarnogóra
od
$468,402
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Czarnogóra
od
$83,326
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Dzielnica mieszkaniowa Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Czarnogóra
od
$170,174
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$140,833
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Pokaż wszystko Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$122,293
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 38–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy luksusowy kompleks mieszkalny. Futurystyczne rozwiązanie architektoniczne z elementami klasycznego wzornictwa, które tworzy jego wyjątkowość. W oparciu o tradycję i spojrzenie w przyszłość, projekt ten nie tylko zaskakuje, ale również doskonale pasuje do niesamowitego krajobrazu Czarnog…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.5 – 55.0
122,736 – 154,917
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
214,067
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$187,778
Na prodaju – Kompletno namješten dvosoban stan sa parking mjestom i dvije terase, Tolosi.   Prodaje se prostran, kompletno opremljen dvosoban stan površine 61.05 m² na drugom spratu manje stambene zgrade (ukupno dva sprata) u mirnom dijelu Tološa.   Struktura i raspored:   Dvije prostrane s…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$446
Izdaje se moderno opremljena garsonjera na Zabjelu u Garden Kompleksu!Garsonjera je ukupne kvadrature 28m2 i nalazi se na 2. Spratu!Stan posjeduje svoje parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz ibavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje