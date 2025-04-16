Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
ID: 28484
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$166,653
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² kod Krivog mosta, smješten na petom spratu zgrade sa liftom. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Zgrada je veoma kvalitetno građena i nalazi se na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u neposrednoj blizini tržnog centra Big Fashion …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$211,250
Predstavljamo vam nov, neuseljavan stan vrhunske izrade i dizajna, u jedinstvenom kompleksu koji spaja moderan stil života i sve što vam je potrebno — na dohvat ruke.Stan je ukupne kvadrature 61m2 i nalazi se na 7. Spratu luksuznog kompleksa!Novi lifestyle u najbrže rastućem dijelu grada – i…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,347
Na prodaju tri jednosobna stana od po 50m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji!Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju!Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
