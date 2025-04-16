  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$232,844
;
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
1
Zostawić wniosek
ID: 28483
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Na prodaju dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 64m2 i nalazi se na drugom spratu luksuzne zgrade! Opremljena najvecim stepenom izolacije kako zvucne tako i energetske, uradjena od najkvalitetnijih materijala cini da se osjeca spoj komfora i luksuza. Posjeduje 2 lifta, svoju recepciju, video nadzor, videofon. Stan je opremljen najnovijim smart sistemom i moguce je upravljati svakim uredjajem preko telefona. Takodje posjeduje multi split sistem 2 inverter klime. Moguca kupovina parking mjesta u garazi. Stan je useljiv odmah. Vlasnistvo 1/1.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy River Side
Provodina, Czarnogóra
od
$107,441
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$158,322
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$939
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$232,844
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$129,097
Prodaja se jednosoban stan površine 43m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je sunčan, potpuno nov i nalazi se na mirnoj lokaciji. U cijenu stana je uračunato i parki…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$161,681
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 43–87 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy budynek mieszkalny na przedmieściach Tivat, w okolicy Kava, zaledwie kilka minut jazdy od centrum Tivat.Kompleks znajduje się na niewielkiej wysokości, pozwalając mieszkańcom cieszyć się widokiem na morze i miasto. Panoramiczne okna zapewniają dużo światła w pokojach, dzięki słonecznej …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0
176,849
Mieszkanie 2 pokoi
87.0
355,575
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$166,653
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² kod Krivog mosta, smješten na petom spratu zgrade sa liftom. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Zgrada je veoma kvalitetno građena i nalazi se na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u neposrednoj blizini tržnog centra Big Fashion …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje