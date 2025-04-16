  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$822
ID: 28480
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban stan površine 50m², smješten na petom spratu stambene zgrade u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih ključnih sadržaja – marketa, kafića, restorana i šoping centra. Ispred zgrade je dostupan javni parking, a stan se izdaje isključivo bez kućnih ljubimaca. Cijena zakupa: 700€.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
