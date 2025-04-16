  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje

Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje

Podgorica, Czarnogóra
od
$763
;
8
Zostawić wniosek
ID: 28151
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prirodne svjetlosti.Struktura: hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa.Prilikom zakupa, zakupac je dužan dati depozit u visini jedne mjesečne kirije.Stan je odmah useljiv. 

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Czarnogóra
od
$364,293
Dzielnica mieszkaniowa Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Czarnogóra
od
$117,361
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Zespół mieszkaniowy on the Lustica peninsula
Krasici, Czarnogóra
od
$523,126
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$939
Izdaje se dvosoban stan površine 75 m² u bulevaru Džordža Vašingtona, smješten na drugom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Posjeduje parking mjesto obezbijeđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 800 €
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupje kvadrature 49m2 i nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Pogodan za kancelariju!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi kod Super Volija u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 47m2!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje