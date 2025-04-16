  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Budva, Czarnogóra
od
$293,403
;
8
Zostawić wniosek
ID: 28293
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se dvoaoban stan ukupne kvadrature 85m2 na cetvrtom spratu u Budvi.Stan se nalazi u dijelu grada Rozino gde je prodavnica okov.Stan posjeduje garazu 15m2!Stan ima pogled na more.Dokumenta čista 1/1, bez tereta i ogranicenja.Cijena je sa garaznim mjestom!Postoji mogucnost kupovine bez garaznog mjesta!

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Zespół mieszkaniowy (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Budva, Czarnogóra
od
$264,228
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Bar, Czarnogóra
od
$822
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Becici, Czarnogóra
od
$149,702
Dzielnica mieszkaniowa Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,335
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$293,403
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$261,872
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 69–116 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy nowoczesny kompleks mieszkalny w Becici - idealne miejsce dla tych, którzy chcą żyć blisko morza i cieszyć się pięknym widokiem na morze. Odległość od piaszczystej plaży wynosi tylko 150 metrów.Kompleks posiada 10 pięter z 8 apartamentami na piętrze z widokiem na morze i góry. Lokalizac…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
379,076
Mieszkanie 2 pokoi
116.0
607,931
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$338,000
Na prodaju trosoban stan u blizini Central pointa. Stan je smješten na šestom spratu i orjentisan je jugoistočno.Stan je idealnog rasporeda i izuzetno je osvijetljen i prostran. Jedna spavaća soba ima izlaz na terasu i sopstveno kupatilo, dok preostale dvije su u odvojenom bloku gdje se nala…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$73,938
Prodaje se namještena garsonjera, površine 24m², smještena na prizemlju stambene zgrade, u naselju Bijeli Do, Budva.   Struktura: ulazni prostor, dnevni boravak sa kuhinjom i kupatilom. Garsonjera posjeduje i ostavu.   Smještena je na mirnoj lokaciji, pogodnoj za život ili rentiranje
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje