  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$134,848
;
2
Zostawić wniosek
ID: 28427
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Prodaje se dvosoban stan od 62m² u Zagoriču, kod šina. Stan se nalazi u objektu D1, na visokom prizemlju u modernoj novoj zgradi.Lokacija: Zagorič, PodgoricaPovršina: 62m²Broj kupatila: 2Balkon: daSprat: visoko prizemljeTip zgrade: Moderna nova zgradaOpremljenost: da, luksuzno opremljenCijena: 1850€/m² Rok završetka u septembru 2025

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
