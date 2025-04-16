Dzielnica mieszkaniowa City Kvart, Garsonjera, Prodaja

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Prodaja – Garsonjera 25m², City Kvart (suterenski stan)
📍 Lokacija: City Kvart – jedna od najtraženijih lokacija u Podgorici
🏢 Odlična prilika za investiciju ili život
Detalji stana:
Površina: 25 m²
Struktura: garsonjera
Nalazi se u suterenu
Namještena, odmah useljiva
Privatno parking mjesto uključeno u cijenu
💰 Cijena: 54.000 €
Lokalizacja na mapie
Podgorica, Czarnogóra
