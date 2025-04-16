Dzielnica mieszkaniowa City Kvart, Garsonjera, Prodaja

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
$63,375
ID: 28146
Data aktualizacji: 1.10.2025

    Czarnogóra
    Podgorica Capital City
    Podgorica

Prodaja – Garsonjera 25m², City Kvart (suterenski stan)   📍 Lokacija: City Kvart – jedna od najtraženijih lokacija u Podgorici 🏢 Odlična prilika za investiciju ili život   Detalji stana: Površina: 25 m² Struktura: garsonjera Nalazi se u suterenu Namještena, odmah useljiva Privatno parking mjesto uključeno u cijenu   💰 Cijena: 54.000 €

Podgorica, Czarnogóra
