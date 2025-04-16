  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$528
;
7
Zostawić wniosek
ID: 28406
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se dvosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na trecem spratu u zgradi koja ne posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$293
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Dobrota, Czarnogóra
od
$89,541
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Czarnogóra
od
$146,701
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Czarnogóra
od
$297,487
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,526
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Dzielnica mieszkaniowa Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Dzielnica mieszkaniowa Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Dzielnica mieszkaniowa Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Dzielnica mieszkaniowa Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Dzielnica mieszkaniowa Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Budva, Czarnogóra
od
$129,097
Prodaje se garsonjera površine 33 m² u Budvi, u blizini hotela Moskva. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade bez lifta. Kompletno je renoviran i prodaje se namješten. Veoma je komforan i odmah useljiv.   Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih neophodnih sadržaja – os…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Pokaż wszystko Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$160,204
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 36–239 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Wyposażenie:Nowy kompleks mieszkalny otoczony czarującym pięknem Czarnogóry i lśniącymi wodami Morza Śródziemnego łączy w sobie luksus, komfort i niepowtarzalną okazję inwestycyjną!!! Mieszkanie kupujesz w projekcie jest koncepcją.5-gwiazdkowy kompleks hotelowy, wykonany z jakości i wyłączno…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0 – 43.0
163,592 – 193,811
Mieszkanie 2 pokoi
71.0 – 74.0
193,646 – 357,289
Mieszkanie 3 pokoi
239.0
1,53M
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje