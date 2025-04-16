  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$97,997
;
7
ID: 28220
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se garsonjera površine 30 m² na Zabjelu, u zgradi Venture. Nalazi se na petom spratu (nije posljednji), potpuno je opremljena i odmah useljiva. Zgrada posjeduje dva lifta, a parking prostor je ograđen rampom i namijenjen isključivo stanarima. Lokacija je odlična, sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 83.500 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Terminy
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
