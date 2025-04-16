Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
$1,115
6
ID: 28435
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se moderno opremljen dvosoban stan površine 70 m², smješten na 4. spratu stambene zgrade sa liftom, u atraktivnoj lokaciji – City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Dodatne pogodnosti:   Garažno mjesto uključeno u cijenu Luksuzno i funkcionalno uređen prostor Nalazi se u blizini šoping centara, restorana, kafića, škole i svih ključnih sadržaja     Cijena zakupa: 950 € mjesečno   Stan je idealan za parove, porodice ili poslovne ljude koji žele udoban život u savremenom gradskom ambijentu.   Za više informacija ili zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
