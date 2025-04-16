  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Petrovac, Czarnogóra
$457,708
6
ID: 28365
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasteczko
    Petrovac

O kompleksie

Na prodaju – Prostran stan u Petrovcu, 152 m², 3 spavaće sobe, 3 kupatila. Prodaje se luksuzan stan bez potrebe za dodatnim ulaganjima, osim namještaja. Nalazi se na trećem spratu zgrade, udaljenoj samo 300 metara od plaže. Detalji: Površina: 152 m²3 spavaće sobe3 kupatila Parking mjesto ispred zgrade: 10.000€.

Lokalizacja na mapie

Petrovac, Czarnogóra
