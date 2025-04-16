Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Predstavljamo vam savršenu garsonjeru u naselju Topla, Herceg Novi – moderno uređena i spremna za useljenje. Ova nekretnina je idealna kako za odmor i stanovanje, tako i kao investicija za rentiranje.📍 Lokacija: Topla, Herceg Novi📐 Površina: 27 m²🌊 Pogled na more: Da🚶‍♂ Udaljenost od mora: 500 m🛁 Kupatilo: 1🛋 Opremljena: Da, luksuzno❄ Klima uređaj: Ima🏢 Sprat: 1. sprat (zgrada bez lifta)🚗 Parking: ispred zgrade🏗 Zgrada: Moderna novogradnja💡 Dodatno: spušteni plafoni sa LED rasvjetom✅ Idealna za izdavanje✅ Pogled na more✅ Odlična investicijaGarsonjera se nalazi na odličnoj lokaciji, svega 500 metara od mora, u mirnom i uređenom dijelu Herceg Novog. Moderna zgrada, kvalitetna oprema i funkcionalan raspored čine ovu nekretninu odličnim izborom za sve koji traže mali ali luksuzan prostor uz more.