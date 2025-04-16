  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Igalo
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Igalo, Czarnogóra
od
$82,388
;
6
Zostawić wniosek
ID: 28292
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Herceg Novi Municipality
  • Miasteczko
    Igalo

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Predstavljamo vam savršenu garsonjeru u naselju Topla, Herceg Novi – moderno uređena i spremna za useljenje. Ova nekretnina je idealna kako za odmor i stanovanje, tako i kao investicija za rentiranje.📍 Lokacija: Topla, Herceg Novi📐 Površina: 27 m²🌊 Pogled na more: Da🚶‍♂ Udaljenost od mora: 500 m🛁 Kupatilo: 1🛋 Opremljena: Da, luksuzno❄ Klima uređaj: Ima🏢 Sprat: 1. sprat (zgrada bez lifta)🚗 Parking: ispred zgrade🏗 Zgrada: Moderna novogradnja💡 Dodatno: spušteni plafoni sa LED rasvjetom✅ Idealna za izdavanje✅ Pogled na more✅ Odlična investicijaGarsonjera se nalazi na odličnoj lokaciji, svega 500 metara od mora, u mirnom i uređenom dijelu Herceg Novog. Moderna zgrada, kvalitetna oprema i funkcionalan raspored čine ovu nekretninu odličnim izborom za sve koji traže mali ali luksuzan prostor uz more.

Lokalizacja na mapie

Igalo, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Czarnogóra
od
$110,319
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Sutomore, Czarnogóra
od
$117,361
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$125,576
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Czarnogóra
od
$450,110
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Czarnogóra
od
$82,388
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Riviera
Zespół mieszkaniowy Riviera
Zespół mieszkaniowy Riviera
Zespół mieszkaniowy Riviera
Zespół mieszkaniowy Riviera
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Riviera
Zespół mieszkaniowy Riviera
Budva, Czarnogóra
od
$485,915
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 61–119 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Riviera kompleks mieszkalny i pięciogwiazdkowy hotel - luksus mieszkalny nad brzegiem Adriatyku.Riwiera jest ucieleśnieniem stylu życia premium w samym sercu Riwiery Budva. Unikalna lokalizacja na nabrzeżu morza, współczesna architektura Grupy Projektowej "Ški Design Group" oraz drobiazgowo …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
515,098
Mieszkanie 3 pokoi
119.0
1,01M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Czarnogóra
od
$109,146
Nova zgrada u Rafailovićima – moderan život nadomak moraU mirnom dijelu Rafailovića, na odličnoj lokaciji koja pruža i privatnost i blizinu obale, u toku je izgradnja savremenog stambenog objekta sa prostranim terasama i panoramskim pogledom na more.Investicija sa karakterom – mir, pogled i …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$217,118
Na prodaju dvosoban stan u Budvi! Stan se nalazi na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift! Stan posjeduje dvije terase i dva kupatila!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje