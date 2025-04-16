  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$1,408
9
ID: 28381
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se luksuzan dvosoban stan – City kvart, zgrada Acton – 1.200 € Izdaje se luksuzno opremljen dvosoban stan u zgradi Acton, u najtraženijem dijelu City kvarta. Stan se nalazi na 2. spratu, površine 69 m², i opremljen je modernim namještajem i kvalitetnim uređajima. Osnovne karakteristike:Lokacija: City kvart, zgrada ActonSprat: 2. spratPovršina: 69 m²Struktura: dvosoban stanLuksuzno i moderno namještenKvalitetna zgrada sa liftom i video nadzoromBlizina marketa, restorana, tržnog centra, fakulteta i svih bitnih sadržaja  

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

