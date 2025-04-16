Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Izdaje se luksuzan dvosoban stan – City kvart, zgrada Acton – 1.200 €
Izdaje se luksuzno opremljen dvosoban stan u zgradi Acton, u najtraženijem dijelu City kvarta. Stan se nalazi na 2. spratu, površine 69 m², i opremljen je modernim namještajem i kvalitetnim uređajima.
Osnovne karakteristike:Lokacija: City kvart, zgrada ActonSprat: 2. spratPovršina: 69 m²Struktura: dvosoban stanLuksuzno i moderno namještenKvalitetna zgrada sa liftom i video nadzoromBlizina marketa, restorana, tržnog centra, fakulteta i svih bitnih sadržaja
Podgorica, Czarnogóra
