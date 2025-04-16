  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$265,236
;
8
ID: 28169
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se dvosoban stan povrsine 64m2 na odlicnoj lokaciji City Kvart. Stan posjeduje multi split sistem i kompletno je opremljen.Stan se nalazi na 6. spratu koji nije poslednji.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
