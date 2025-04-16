  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$246,458
;
7
ID: 28436
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se lijepo opremljen dvosoban stan, površine 80m2, smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoriču. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavaće sobe, dva kupatila i dvije terase. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u mirnom dijelu grada, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život. Orijentacija: sjever - jug. Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. U cijenu stana je uračunato privatno parking mjesto.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
