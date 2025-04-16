  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$103,278
;
9
ID: 28486
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se polunamješten jednosoban stan površine 40m², smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom, na Starom Aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba i kupatilo. Stan posjeduje francuske balkone, koji mu daju dodatnu prozračnost i svjetlost. Istočna orijentacija osigurava prijatnu jutarnju svjetlost. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini vrtića, škole, marketa i restorana, što ga čini idealnim za stanovanje ili izdavanje. Zgrada ima privatni parking sa rampom za stanare. ACijena: 88.000€.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

