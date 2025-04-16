  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

od
$83,326
ID: 28367
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Herceg Novi Municipality
  • Miasteczko
    Igalo

O kompleksie

Na prodaju luksuzno opremljena garsonjera sa pogledom na more u modernoj novoizgradjenoj zgradi u Herceg Novom.Garsenjera je ukupne povrsine 27m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Prodaje se namjesten, idealna za za izdavanje tokom sezone ili na duze.Nalazi se na svega 500m od mora!

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
