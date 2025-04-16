Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
;
7
ID: 28395
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupje kvadrature 49m2 i nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Pogodan za kancelariju!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
