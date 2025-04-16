Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Bar

Stanovi sa visokokvalitetnom završnom obradom u novoj zgradi u Baru. Datum završetka: februar 2025. Ekskluzivni apartmani u novoizgrađenoj rezidenciji premium klase: - Panoramski pogled na more i planine iz svakog apartmana - Visokokvalitetna gradnja: debeli zidovi i savršena toplinska izolacija, potvrđeno od strane neovisnog građevinskog stručnjaka - Odlična ventilacija zahvaljujući dvostrukoj orijentaciji (pogled na planinu i more) - Samo 3 apartmana po spratu – osiguravajući mir i privatnost - Samo 5 minuta hoda do mora - Promišljeni rasporedi sa visokokvalitetnom završnom obradom "spremni za useljenje" Dostupno za prodaju: Komforan dvosoban stan (60,2 m²) Cijena: 180.000 € Ne propustite priliku da posjedujete premium nekretninu u jednom od najživopisnijih gradova u Crnoj Gori! Kontaktirajte nas za više informacija ili zakazivanje pregleda.