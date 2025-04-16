  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Bar

Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Bar

Bar, Czarnogóra
od
$211,250
4
ID: 28636
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasto
    Bar

O kompleksie

Stanovi sa visokokvalitetnom završnom obradom u novoj zgradi u Baru.  Datum završetka: februar 2025. Ekskluzivni apartmani u novoizgrađenoj rezidenciji premium klase: - Panoramski pogled na more i planine iz svakog apartmana - Visokokvalitetna gradnja: debeli zidovi i savršena toplinska izolacija, potvrđeno od strane neovisnog građevinskog stručnjaka - Odlična ventilacija zahvaljujući dvostrukoj orijentaciji (pogled na planinu i more) - Samo 3 apartmana po spratu – osiguravajući mir i privatnost - Samo 5 minuta hoda do mora - Promišljeni rasporedi sa visokokvalitetnom završnom obradom "spremni za useljenje" Dostupno za prodaju: Komforan dvosoban stan (60,2 m²) Cijena: 180.000 € Ne propustite priliku da posjedujete premium nekretninu u jednom od najživopisnijih gradova u Crnoj Gori! Kontaktirajte nas za više informacija ili zakazivanje pregleda.

Lokalizacja na mapie

Bar, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
