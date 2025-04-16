  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$587
ID: 28576
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban moderno namješten stan, površine 44m2, u novoj zgradi u Zagoricu. Nalazi se na 10 spratu  zgrade Zetagradnje. Iz stana se pruza predivan pogled na Podgoricu!Kucni ljubimci nisu dozvoljeni!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
