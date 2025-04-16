  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$2,230
ID: 28638
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, dvosoban stan, od 108m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u Central Pointu.   Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe (od kojih je jedna master soba), kupatilo, toalet i dvije terase.   Posjeduje multi split sistem.Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjeduje tri lifta i čiji se ulaz redovno održava. U cijenu zakupa su uracunata i dva garazna parking mjesta.Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!   Petar Abramovic – agent za nekretnine.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
