  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$107,972
ID: 28344
Data aktualizacji: 1.10.2025

Prodaje se jednosoban stan na Zabjelu u izgradnji!Stan je ukupne kvadrature 46m2 i nalazi se na visokom prizemlju!Posjeduje prostranu dnevnu sobu sa trpezarijom i kuhinjom, spavacu sobu, mali hodnik sa mjestom za ormar, kupatilo i terasu.Rok zavrsetka kraj 2025. Godine.

Podgorica, Czarnogóra
