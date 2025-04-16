  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Czarnogóra
$586,806
ID: 28230
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

O kompleksie

Przeniesienie
📍 Lokacija: Budva, 300m od mora📐 Površina: 120m²🏢 Sprat: 2 (zgrada sa liftom)🛏 Sobe: 2 spavaće sobe – svaka sa sopstvenim kupatilom🚿 Kupatila: 2 + gostinski toalet🛋 Dnevni boravak: prostran, sa kuhinjom i trpezarijom🌅 Terasa: pogled na more i grad🚗 Parking: garažno mjesto uključeno👨‍💼 Recepcija: 24h na ulazu u zgradu🌳 Okruženje: kultivisan park ispred objekta🔑 Status: stan kompletno opremljen i odmah useljiv💶 Cijena: 500.000 €Stan se nalazi u mirnom i atraktivnom dijelu Budve, na svega nekoliko minuta hoda do plaže i centra grada. Odličan je izbor kako za život, tako i za izdavanje ili investiciju.

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$586,806
