Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva

📍 Lokacija: Budva, 300m od mora📐 Površina: 120m²🏢 Sprat: 2 (zgrada sa liftom)🛏 Sobe: 2 spavaće sobe – svaka sa sopstvenim kupatilom🚿 Kupatila: 2 + gostinski toalet🛋 Dnevni boravak: prostran, sa kuhinjom i trpezarijom🌅 Terasa: pogled na more i grad🚗 Parking: garažno mjesto uključeno👨💼 Recepcija: 24h na ulazu u zgradu🌳 Okruženje: kultivisan park ispred objekta🔑 Status: stan kompletno opremljen i odmah useljiv💶 Cijena: 500.000 €Stan se nalazi u mirnom i atraktivnom dijelu Budve, na svega nekoliko minuta hoda do plaže i centra grada. Odličan je izbor kako za život, tako i za izdavanje ili investiciju.
Lokalizacja na mapie
Budva, Czarnogóra
