  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$763
;
7
Zostawić wniosek
ID: 28343
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 58m2, smjesten na cetvrtom spratu stambene zgrade, u strogom Centru grada.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupno privatno parking mjesto.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Zespół mieszkaniowy
Dobrota, Czarnogóra
od
$212,825
Dzielnica mieszkaniowa Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Woda, Czarnogóra
od
$445,972
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$446
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$142,007
Prodaje se jednosoban stan površine 47 m² u zgradi Nivel na Zabjelu, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je nenamješten i predstavlja odličnu priliku za uređenje po sopstvenom ukusu. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 121.000 €
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$179,563
Na prodaju jednosoban, namješten stan od 51 m² u City Kvartu, 5. sprat, južna orijentacija. Svijetao i funkcionalan, sa dnevnim boravkom, spavaćom sobom, kupatilom i terasom. Stan se prodaje kompletno namješten i trenutno je izdat pouzdanom zakupcu po cijeni od 550 € mjesečno (ugovor na godi…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Apartamentowiec N-Bar
Apartamentowiec N-Bar
Apartamentowiec N-Bar
Apartamentowiec N-Bar
Apartamentowiec N-Bar
Pokaż wszystko Apartamentowiec N-Bar
Apartamentowiec N-Bar
Bar, Czarnogóra
od
$166,752
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 62 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wyposażenie:Nowy kompleks mieszkalny spełnia najwyższe standardy konstrukcji, co zapewnia jego długotrwałą jakość i nienaganny komfort.Dzięki zastosowaniu materiałów naturalnych, szczególnej uwagi na duże powierzchnie szklane, które zapewniają obfitość światła, a także zastosowaniu nowoczesn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
62.0
167,357 – 181,910
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje