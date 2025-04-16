Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
od
$411
6
ID: 28284
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se namjesten jednosoban stan, površine 50m2, smjesten na prvom spratu privatne kuće, u Zagoricu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u neposrednoj blizini Osnovne Škole “ Branko Bozovic”.U dvorištu kuće se nalazi i privatno parking mjesto. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
