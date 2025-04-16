  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$140,833
4
ID: 28175
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

Prodaje se jednosoban stan povrsine 48m2 na odlicnoj lokaciji Tuški put.Stan se nalazi na 3. spratu stambene zgrade Gradnje promet  koja posjeduje dva lifta.Cijena: 120.000€

