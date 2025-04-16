  1. Realting.com
Domek Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$2,934
9
ID: 28341
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se kuća površine 211 m² sa dvorištem od 200 m² u naselju Gorica C, po mjesečnoj cijeni od 2.500 €. Kuća se prostire na tri sprata i sastoji se od 4 spavaće sobe, dva dnevna boravka, dvije kuhinje, tri balkona, dva kupatila, jednog toaleta, vešeraja i špajza. Opremljena je kapijom na daljinsko otvaranje, blind vratima, interfonom, sigurnosnim kamerama, klima uređajima, centralnim i podnim grijanjem. Trenutno je polu-namještena, uz mogućnost dodatnog opremanja u skladu sa potrebama zakupca. Kuća se nalazi na izuzetnoj i mirnoj lokaciji, pogodnoj za porodično stanovanje ili rezidencijalni najam.  

Podgorica, Czarnogóra
Domek Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,934
