Domek Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta

Golubovci, Czarnogóra
od
$158,438
;
5
ID: 28282
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Zeta Municipality
  • Wioska
    Golubovci

O kompleksie

Prodaje se dvosobna kuća površine 117 m², sa prostranim placem od 1.710 m², smještena u Zeti, na odličnoj i pristupačnoj lokaciji. Kuća posjeduje priključak na gradski vodovod, kao i bunar. Pogodna je za porodični život, ali i za različite namjene zahvaljujući velikom placu. Cijena: 135.000 €.

Lokalizacja na mapie

Golubovci, Czarnogóra
Edukacja
Sklepy spożywcze

