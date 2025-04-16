Domek Kuća 220 m² na Prodaju – Bar

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Prodaju se dvije kuće u Baru, nedaleko od kasarne, na 2.5 km od plaže i od centra grada. Veća kuća je površine 160 m2, ima tri spavaće sobe, dva kupatila, dnevni boravak i kuhinju. Manja kuća je površine 60 m2, ima jednu spavaću sobu, kupatilo, dnevni boravak i kuhinju.
U dvorištu se nalazi parking prostor za pet automobila, kao i velika garaža od 160 m2 koja se može iskoristiti za različite namjene.
Objekti se nalaze na placu površine 340 m2.
Velembusi, Czarnogóra
