  4. Domek Kuća 220 m² na Prodaju – Bar

Domek Kuća 220 m² na Prodaju – Bar

Velembusi, Czarnogóra
od
$308,073
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28756
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Wioska
    Velembusi

O kompleksie

Przeniesienie
Prodaju se dvije kuće u Baru, nedaleko od kasarne, na 2.5 km od plaže i od centra grada. Veća kuća je površine 160 m2,  ima tri spavaće sobe, dva kupatila, dnevni boravak i kuhinju. Manja kuća je površine 60 m2, ima jednu spavaću sobu, kupatilo, dnevni boravak i kuhinju. U dvorištu se nalazi parking prostor za pet automobila, kao i velika garaža od 160 m2 koja se može iskoristiti za različite namjene. Objekti se nalaze na placu površine 340 m2.

Lokalizacja na mapie

Velembusi, Czarnogóra
Edukacja
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

