Domek Two houses in Bar in an excellent location

Velembusi, Czarnogóra
$308,073
10
ID: 28755
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Wioska
    Velembusi

O kompleksie

Two houses for sale in Bar, 2.5 km from the beach and the city center. The larger house has an area of ​​160 m2, has three bedrooms, two bathrooms, a living room and a kitchen. The smaller house is 60 m2, has one bedroom, bathroom, living room and kitchen. In the yard there is a parking space for five cars, as well as a large garage of 160 m2 that can be used for various purposes. The facilities are located on a plot of 340 m2.

Lokalizacja na mapie

Velembusi, Czarnogóra
Domek Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Czarnogóra
$308,073
