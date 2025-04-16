Domek Two houses in Bar in an excellent location

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Two houses for sale in Bar, 2.5 km from the beach and the city center. The larger house has an area of 160 m2, has three bedrooms, two bathrooms, a living room and a kitchen. The smaller house is 60 m2, has one bedroom, bathroom, living room and kitchen.
In the yard there is a parking space for five cars, as well as a large garage of 160 m2 that can be used for various purposes.
The facilities are located on a plot of 340 m2.
Lokalizacja na mapie
Velembusi, Czarnogóra
