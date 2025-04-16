  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$234,722
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28631
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se nenamjsten dvosoban stan, povrsine 85m2, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Smjesten je na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift. U okruženju se nalaze državne institucije, notarske kancelarije, pekare, marketi, kafići, restorani,apoteka, butici... Iza zgrade je dostupan privatan parking.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$293
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$129,097
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Czarnogóra
od
$1,16M
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$189,773
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$234,722
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Becici, Czarnogóra
od
$149,702
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Продаётся квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 60м2! Просторная солнечная квартира 60m2 в новостройке, z 2 спальнями, 2 террасами i 1 санузлом. Квартира расположена на 4 этаже 5-этажного дома на южной стороне. С балконов открывается вид на город и горы. Имеет прекрасный арендный …
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$446
Izdaje se moderno opremljena garsonjera na Zabjelu u Garden Kompleksu!Garsonjera je ukupne kvadrature 28m2 i nalazi se na 2. Spratu!Stan posjeduje svoje parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz ibavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$124,986
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
🗝️ Mieszkanie pod klucz na wybrzeżu perły Adriatyku💹 Na tym etapie 20% zyskuMożliwe raty do grudnia 2026 r.📍Herzen- Novi, Czarnogóra🏨 Gotowość obiektu grudzień 2026Położony wzdłuż wybrzeża Adriatyku, małe miasteczko o oszałamiającym naturalnym pięknie.krystalicznie czysta woda, nietknięte pl…
Agencja
Зарубежная недвижимость
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Зарубежная недвижимость
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje