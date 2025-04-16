  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$3,756
9
ID: 28266
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se četvorosoban stan površine 228 m² u novijoj zgradi u naselju Preko Morače, na drugom spratu. Jedna od soba je master spavaća soba sa sopstvenim garderoberom i kupatilom. Stan ima ukupno tri kupatila, ostavu, kao i ogroman balkon koji se prostire duž čitavog stana. U cijenu zakupa uključene su i dvije garaže. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna renta iznosi 3.200 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
