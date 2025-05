Kompleks mieszkalny Lustica Bay

Lustica Bay jest największym luksusowym kurortem i projektem mieszkalnym do dziś z pola golfowego, jachtu i wiele innych. Rozwój ten znajduje się na pięknym półwyspie Lustica w cudownej zatoce Traste. Kompleksowe terytorium ma ponad 6 milionów metrów kwadratowych. Jest to pierwszy prawdziwie przyjazny środowisku projekt w Czarnogórze, który ściśle przestrzega standardów LEED Silver Certificate.

Kompleks reprezentuje 35 km urzekającej linii brzegowej, dwie tętniące życiem przystani przeznaczone do pomieszczenia do 170 jachtów, 18-dołkowe pole golfowe, centra wellness, eleganckie kawiarnie, sklepy i restauracje, 7 wysokiej klasy hotele, niesamowity zestaw apartamentów (1200 jednostek), wille i kamienice (500 jednostek), szkoły, ośrodki medyczne, talasoterapia, centrum konferencyjne i inne udogodnienia. Jest to wyjątkowa okazja do posiadania nieruchomości na miarę w domu zdrowego, aktywnego życia na wybrzeżu Czarnogóry około roku.

Przyszły kompleks jest planowany jako wspólnota, która zjednoczy międzynarodowy tłum z całego świata nabijany przez golf, jachty, jazda konna, sporty wodne, lub po prostu szuka ucieczki do eleganckiego życia w nietkniętym naturalnym otoczeniu morza.

Architektura i design przyszłego rozwoju, oferowane przez czołowych architektów na świecie, będą łączyć tradycyjne i nowoczesne elementy w celu stworzenia środowiska, które jest w harmonii z otaczającą przyrodą i tradycyjnym stylu śródziemnomorskim.

Pierwszy etap budowy, w tym jedno-, dwu- i trzypokojowe apartamenty, kamienice i wille jest zakończona w 2016 roku. Wszystkie zostały zbudowane z przyjaznych środowisku materiałów, kamienia naturalnego i drewna, wraz z wdrożeniem najnowszych zmian w zakresie oszczędności energii i ochrony przyrody.

Centrale jest nowym dodatkiem do Luštica Bay Resort, łącząc spokojne rekolekcje ze wszystkimi korzyściami kosmopolitycznego życia.

Ta nowa dzielnica stanie się centrum Luštica Bay i kwitnącą dzielnicą mieszkalną. Zbudowany z dbałością o detale, inteligentną konstrukcją i ochroną środowiska charakterystyczną dla zatoki Luštica, przyniesie miastu coś zupełnie nowego. Kosmopolityczne miejsce, które będzie nowym miejscem dla Czarnogóry w swoim własnym zakresie, Centrale połączy wszystkie potrzeby centrum miasta z światowej klasy obiektami Luštica Bay.

Okręg centralny będzie miał ponad 20 000 metrów kwadratowych przestrzeni publicznej i stref rekreacyjnych na około 95 000 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej.

Układ strony zachęca do bezsamochodowego transportu, wyrzeźbione ze połączonych chodników, systemów szlaków i ścieżek rowerowych, wraz z bagażnikami.

Układ Centrum został skrupulatnie zaplanowany, aby umożliwić łatwe połączenia z resztą zatoki Luštica, w tym jego pole golfowe, mariny i plaże, a także okoliczne miasta w okolicy.

Witamy w pierwszym ośrodku golfowym z 18-dołkowym polu golfowym w Czarnogórze - Zatoka Peaks Lustica!

To wyjątkowe miejsce oferuje idealne warunki dla golfistów na wszystkich poziomach. Zaprojektowany we współpracy z renomowanym projektantem Gary Player, pole golfowe Peaks zachwyca swoim pięknem, widokiem na morze lazur oraz harmonijną integracją z otaczającą przyrodą. W tym zakątku spokoju i spokoju zanurzysz się w dziewiczej naturze Czarnogóry.