  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Dzielnica mieszkaniowa Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart

Dzielnica mieszkaniowa Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart

Krajova, Czarnogóra
od
$156,090
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28788
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Luxuriously equipped apartment for sale in Acton building in City kvart. The surface area of the apartment is 47 m2, it is located on the fourth floor, and is oriented towards the east. Technical devices in the apartment are Bosch and Samsung, electric blinds, underfloor heating in the bathroom. The carpentry is with three-layer glass, sanitary ware from renowned manufacturers. It is sold fully equipped. Possible additional payment for a garage parking space (16m2) located opposite the elevator, price 20,000 eur.

Lokalizacja na mapie

Krajova, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Czarnogóra
od
$524,055
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Bar, Czarnogóra
od
$154,917
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Apartamentowiec Pole
Polje, Czarnogóra
od
$74,168
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Krajova, Czarnogóra
od
$156,090
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Dobrota, Czarnogóra
od
$297,487
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Życie, o którym marzyłeśPrzedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny, ucieleśnienie elegancji i wyśmienity komfort w sercu Boki Kotorskaya - perły Adriatyku. Tutaj, zaledwie 150 metrów od brzegu, inspirujące widoki, bryza morska i architektura nasycone tradycją i stylem połączenia.D…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra “Big fashi…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$261,872
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w niskim budynku mieszkalnym w Budva.Nowoczesny budynek o niskim wzniesieniu w pobliżu morza.Ten budynek mieszkalny jest mały rozwój z zaledwie 12 apartamentów, położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Budva - Komoševina, zaledwie 5 minut spacerem od plaży. Przytulny…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje