  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat
  4. Domek Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat

Domek Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat

Tivat, Czarnogóra
od
$5,868
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28187
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasteczko
    Tivat

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se luksuzna vila u Tivtu – 330 m²   U ponudi je moderna, potpuno nova vila, smještena u mirnom dijelu Tivta, u neposrednoj blizini centra grada. Vila do sada nije useljavana i nudi vrhunski komfor, idealna za porodičan život ili duži boravak.   Karakteristike objekta:   Ukupna površina: 330 m² Parking prostor za 5 vozila Prostrana dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom 4 spavaće sobe 4 kupatila + toalet 4 terase sa prelijepim pogledom Garaža Privatno dvorište sa bazenom Wellness sadržaji: đakuzi i sauna   Cijena zakupa: 5.000 € mjesečno

Lokalizacja na mapie

Tivat, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,467
Chata Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Czarnogóra
od
$308,073
Chata Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$4,694
Chata Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Virpazar, Czarnogóra
od
$587
Chata Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Golubovci, Czarnogóra
od
$158,438
Państwo przegląda
Domek Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$5,868
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Izdaje se samostalna jednosobna kuca u Tolosima!U cijenu ukljuceni svi racuni i parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad
Chata Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad
Chata Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad
Chata Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad
Chata Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad
Pokaż wszystko Chata Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad
Chata Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad
Novo Selo, Czarnogóra
od
$1,53M
Na prodaju unikatna Villa na svega 14km od centra Podgorice, 300m od magistralnog puta Podgorica - Nikšić.Nudimo velelepni objekat 560m2 na II etaže, koji se nalazi na placu od 9.000m2. Kuća je ograđena betonskim zidom visine 2m. Objekat posjeduje bazen 10x12m , garažni prostor 60m2 , podrum…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Pokaż wszystko Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$84,371
ADRIA MONTENEGRO to nowoczesne miasteczko w stylu śródziemnomorskim -, zbudowane na wybrzeżu Adriatyku w parku leśnym # 39; s. Herceg Novi. Kompleks znajduje się w oddzielnym obszarze chronionym. Wzdłuż granicy płynie górska rzeka; przejście przez nią można znaleźć w lesie, który nie podlega…
Deweloper
Montenegro Sun Realty
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje