Domek Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Izdaje se luksuzna vila u Tivtu – 330 m²
U ponudi je moderna, potpuno nova vila, smještena u mirnom dijelu Tivta, u neposrednoj blizini centra grada. Vila do sada nije useljavana i nudi vrhunski komfor, idealna za porodičan život ili duži boravak.
Karakteristike objekta:
Ukupna površina: 330 m²
Parking prostor za 5 vozila
Prostrana dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom
4 spavaće sobe
4 kupatila + toalet
4 terase sa prelijepim pogledom
Garaža
Privatno dvorište sa bazenom
Wellness sadržaji: đakuzi i sauna
Cijena zakupa: 5.000 € mjesečno
Lokalizacja na mapie
Tivat, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.